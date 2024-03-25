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На Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну

25 березня 2024, 13:50

На Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну

Тракторист наїхав на міну на Харківщині. Фото: ДСНС Тракторист наїхав на міну на Харківщині. Фото: ДСНС

У Харківській області стався ще один підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі 25 березня у полі поблизу села Пришиб Балаклійської громади Ізюмського району, інформує ДСНС.

«Тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищений, а механізатор отримав поранення», - повідомили рятувальники.

Тракторист наїхав на міну на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 20 березня, в Ізюмському районі трактор вибухнув під час наїзду на вибухонебезпечний предмет (ВОП).

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