На Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну

Тракторист наїхав на міну на Харківщині. Фото: ДСНС

У Харківській області стався ще один підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі 25 березня у полі поблизу села Пришиб Балаклійської громади Ізюмського району, інформує ДСНС.



«Тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищений, а механізатор отримав поранення», - повідомили рятувальники.

Тракторист наїхав на міну на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 20 березня, в Ізюмському районі трактор вибухнув під час наїзду на вибухонебезпечний предмет (ВОП).