Под Бахмутом пограничники установили флаг Украины над позициями россиян

Украинские пограничники на Бахмутском направлении Донецкой области установили украинский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Украины.



«Пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских оккупантов», — говорится в сообщении.



В ведомстве объяснили, что между Курдюмовкой и Озоряновкой вблизи Бахмута до сих пор находятся захватчики. Однако это не помешало аэроразведчикам бригады Гвардии наступления «Месть» поднять украинский флаг.





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