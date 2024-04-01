Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України над позиціями росіян

Українські прикордонники на Бахмутському напрямі Донецької області встановили прапор України. Про це повідомили у пресслужбі Прикордонної служби України.



«Прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві пояснили, що між Курдюмівкою та Озорянівкою поблизу Бахмута досі перебувають загарбники. Однак це не завадило аеророзвідникам бригади Гвардії наступу «Помста» підняти український прапор.





Раніше ми писали, що на Запорізькому напрямі ССО знищили комплекс РЕБ росіян «Житель».