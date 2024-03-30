Часов Яр: как около тысячи людей выживают под российскими обстрелами ►

Город Часов Яр Донецкой области переживает минимум 10 российских обстрелов в день, там нет воды и света. Полиция Донецкой области показала, в каких условиях выживают около 900 жителей города. В Часов Яре круглосуточно находится наряд полицейских, которые реагируют на все обращения, помогают людям, забирают погибших и раненых.



Город находится примерно в 4 километрах от фронта. Особенно от российских бомб страдают микрорайоны, приближенные к Бахмуту.



Город находится на автономном обеспечении. Островом жизни среди руин является пункт несокрушимости, который перенесли на новое место после трех попаданий российских снарядов в предыдущее здание. Учитывая обостренную ситуацию, власти подготовили еще несколько запасных локаций.



В пункте несокрушимости более 130 человек ежедневно получают горячие обеды, заряжают гаджеты. Медики ведут прием пациентов и выдают лекарства. Здесь же один из жителей организовал мастерскую: ремонтирует фонарики, радиоприемники, зарядные устройства.



В полиции отметили, что ситуация нестабильна, поэтому призывают жителей эвакуироваться, чтобы сохранить свои жизни.