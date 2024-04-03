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Російські окупанти захопили село Водяне на Авдіївському напрямку, — DeepState

03 квітня 2024, 11:58

Російські окупанти захопили село Водяне на Авдіївському напрямку, — DeepState

Війська РФ окупували Водяне. Фото: DeepState Війська РФ окупували Водяне. Фото: DeepState

Окупаційні війська РФ окупували село Водяне та просунулися у Первомайському на Авдіївському напрямку. Про це повідомили українські військові аналітики проекту DeepState.

Крім того, як стало відомо, росіяни просунулися в Іванівському на Бахмутському напрямку. Також уточнюється лінія зіткнення у Вербового.

Раніше ми писали, що місяць боїв під Авдіївкою коштував ворогові втрат, які за кількістю вже дорівнюють повноцінній бригаді Збройних сил РФ: 1033 окупанти вбито, ще 1796 — поранено.

Також повідомлялося, що російські війська просунулися в районі села Першотравневе Донецької області.

Іванівське розташоване на шляху до Часового Яру, до якого намагаються підійти російські війська. Місто Часів Яр Донецької області переживає щонайменше 10 російських обстрілів на день, там немає води та світла. Поліція Донецької області показала, за яких умов виживають близько 900 містян.

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