У Санкт-Петербурзі підірвали підстанцію: без електрики залишилися 12 тисяч людей

Невідомі підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі. Через подію у самому місті, а також у деяких населених пунктах Ленінградської області без електрики залишилися 12 тисяч людей. Про це повідомило російське інтернет-видання Baza.

За даними «Бази», у ніч проти 3 квітня Червоногвардійський район Петербурга знеструмило. Водночас до екстрених служб зателефонувала жінка та розповіла, що перед відключенням електрики чула звуки, схожі на два сильні вибухи.

Зазначається, що поліцейські та співробітники спецслужб виїхали на місце і виявили два пошкоджені трансформатори з рваними отворами діаметром 10 та 20 сантиметрів.

Попередньо, один із трансформаторів відновленню не підлягає. Порушена кримінальна справа за статтею «Диверсія».

Раніше повідомлялося, що 2 квітня в російському Курську почалася пожежа після атаки безпілотників.