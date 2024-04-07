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«ДНР»: Одна людина загинула, п'ятеро поранені від обстрілів за день

07 квітня 2024, 21:16

«ДНР»: Одна людина загинула, п'ятеро поранені від обстрілів за день

На окупованій Росією території Донецької області одна людина загинула та п'ятеро поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Так, у Совєтському районі Макіївки загинула жінка 1956 року народження.

 У Микитівському районі Горлівки постраждала дівчинка 2017 р.н., поранено 1976 р.н. та чоловік 1989 р.н.

У Петровському районі Донецька поранення різного ступеня тяжкості отримали жінки 1986 та 1991 р.н.

Також, за даними окупаційної влади, пошкоджено 14 житлових домобудівель у Петровському районі Донецька, Совєтському районі Макіївки, Микитівському районі Горлівки, а також дитячий садок, ринок, газопровід у Микитівському районі Горлівки.

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