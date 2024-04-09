За сутки в Донецкой области один человек погиб, еще пять — получили ранения

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 8 апреля, атаковала Донецкую область. В результате ударов один человек погиб, еще пять – травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 8 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Часовом Яру», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1907 человек, получили ранения — 4776. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что войска РФ ночью атаковали Украину Шахедами и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны.