Окупанти 10 разів обстріляли Донеччину: в ОВА розповіли подробиці атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 8 квітня, обстріляли три райони Донецької області. Унаслідок атак постраждали місцеві жителі, також відомо про пошкодження будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація на Донеччині, за інформацією голови регіону, така:



Покровський район. У Селидовому 5 людей поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю і крамницю. У Кураховому пошкоджено приватний будинок.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 приватні будинки. У Костянтинівці пошкоджено 9 приватних будинків, 2 автівки і 2 інфраструктурні об'єкти; також у громаді обстріляні Миколаївка і Віролюбівка. У Дружківці пошкоджено 5 будинків і 3 адмінбудівлі.





Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків, багатоповерхівка та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.



Раніше ми писали, що близько третьої години ранку 9 квітня російські військові обстріляли Дружківку на Донеччині. Загиблих чи поранених серед мирних жителів немає.