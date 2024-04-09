Ракетный удар по Селидово: в городе продолжается ликвидация разрушений

В городе Селидово второй день продолжается ликвидация разрушений после вчерашней атаки армии РФ. Известно, что было попадание по девятиэтажному жилому дому в центре города. В результате удара ранены 5 людей. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«Работники гуманитарного штаба Селидовской городской военной администрации и КП «Коммунальник Селидово» работают над выдачей необходимой помощи людям, чьи дома получили повреждения, и устранением разрушений», — говорится в сообщении.



Кроме того, жителям, чье жилье пострадало, представители благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» выдали гигиенические наборы, благотворительный фонд «Ангелы Спасения» предоставил OSB-листы и пленку, а от гуманитарной миссии «Подснежник» жители получили одеяла.



Также коммунальники очищают улицы от осколков, стекла и кусков земли, забивают оконные проемы, помогают в разгрузке стройматериалов и вывозят мусор.



Ранее мы писали, что 8 апреля российские войска нанесли удар по Селидово в Донецкой области.