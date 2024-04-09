Ракетний удар по Селидовому: у місті триває ліквідація руйнувань

У місті Селидове другий день продовжується ліквідація руйнувань після вчорашньої атаки зі сторони армії РФ. Відомо, що було влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок у центрі міста. Внаслідок удару поранено 5 людей. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Працівники гуманітарного штабу Селідівської міської військової адміністрації та КП «Комунальник Селидово» працюють над видачею необхідної допомоги людям, чиї будинки зазнали пошкоджень, та усуненням руйнувань», — йдеться у повідомленні.



Крім того, мешканцям, чиє житло постраждало, представники благодійного фонду «Карітас Маріуполь» видали гігієнічні набори, благодійний фонд «Ангели Спасіння» надав OSB-листи та плівку, а від гуманітарної місії «Пролісок» мешканці отримали ковдри.



Також комунальники очищають вулиці від уламків, скла та шматків землі, забивають віконні отвори, допомагають у розвантаженні будматеріалів та вивозять сміття.



Раніше ми писали, що 8 квітня російські війська завдали удару по Селидову в Донецькій області.