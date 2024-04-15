Является ли анестезия при операциях бесплатной: разъяснение МОЗ

В Министерстве охраны здоровья Украины дали разъяснения о том, является ли анестезия при операциях бесплатной. В МОЗ сообщили, что если вы обслуживаетесь в больнице, которая имеет договор с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины) на предоставление нужных вам услуг — независимо от того, плановая операция или ургентная, — анестезиологическое обеспечение бесплатно, как и предоперационный осмотр анестезиолога перед вмешательством.

Отмечается, что анестезиологическое обеспечение во время диагностических, лечебно-диагностических и хирургических вмешательств предусмотрено пакетом Программы медицинских гарантий «Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня».

Своевременное обезболивание, анестезиологическое обеспечение и мониторинг, при необходимости — процедурная седация, на всех этапах диагностики и лечения предусмотрено пакетом «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях».

В МОЗ подчеркнули, что по условиям заключенного договора больница должна обеспечить пациента теми лекарственными средствами (в том числе и средствами анестезии), которые определены Национальным перечнем основных лекарственных средств. А также теми, снабжение которых происходит за государственные средства: путем централизованных закупок Минздрава или за счет других программ центрального и местного бюджетов.

Найти врача, который предоставляет нужные вам услуги в рамках программы медицинских гарантий можно:

на сайте НСЗУ (https://cutt.ly/xw4OqGZ3). В фильтрах выберите регион и группу услуг под названием пакета;

или позвоните в контакт-центр МОЗ по номеру 16-77. Оператор подскажет ближайшее медучреждение с договором.