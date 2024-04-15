Чи є анестезія під час операцій безкоштовною: роз'яснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України дали роз'яснення, чи є анестезія при операціях безкоштовною. У МОЗ повідомили, що якщо ви обслуговуєтесь у лікарні, яка має договір з НСЗУ (Національною службою здоров'я України) на надання потрібних вам послуг — незалежно від того, планова операція чи ургентна, — анестезіологічне забезпечення є безкоштовним, як і передопераційний огляд анестезіолога перед втручанням.

Наголошується, що анестезіологічне забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань передбачено пакетом Програми медичних гарантій «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».

Своєчасне знеболювання, анестезіологічне забезпечення та моніторинг, при необхідності – процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування передбачено пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

У МОЗ наголосили, що за умовами укладеного договору лікарня має забезпечити пацієнта тими лікарськими засобами (у тому числі й засобами анестезії), визначеними Національним переліком основних лікарських засобів. А також тими, постачання яких відбувається за державні кошти: шляхом централізованих закупівель МОЗ чи за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів.

Знайти лікаря, який надає необхідні вам послуги в рамках програми медичних гарантій, можна:

на сайті НСЗУ ( https://cutt.ly/xw4OqGZ3 ). У фільтрах виберіть регіон та групу послуг під назвою пакета;

або зателефонуйте до контакт-центру МОЗ за номером 16-77. Оператор підкаже найближчу медустанову із договором.