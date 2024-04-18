Жена американского прокремлевского пропагандиста в Донецке заявила, что ее мужа похитили российские военные

Американского прокремлёвского пропагандиста по прозвищу «Техас» похитили в Донецке российские военные. Фото: соцсети

Дело об исчезновении американского пророссийского пропагандиста Рассела Бентли прозвищу «Техас» в Донецке получило новый оборот. Его жена Людмила заявила, что Рассела Бентли похитили российские военные.

«Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жестко задержан 8 апреля 2024 года примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка», — написала Людмила в Тelegram.

Также информацию о похищении подтверждает российский «военкор» Георгий Медведев.

Telegram-канал «Батальон Восток» написал, что по факту исчезновения Бентли возбуждено уголовное дело, ситуация взята на контроль Администрацией президента РФ.

«Мы общались с представителями правоохранительных органов — они подтверждают информацию, изложенную Людмилой, и располагают соответствующими свидетельскими показаниями. Дело за министерством обороны и военной контрразведкой — как быстро они включатся», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке объявили в розыск 63-летнего американского пропагандиста кремлевской медиагруппы «Россия Сегодня» Рассела Боннера Бентли по прозвищу «Техас», который пропал 8 апреля текущего года.