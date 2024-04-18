Оккупанты за сутки обстреляли три района Донетчины: детали

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего три района оказались под атаками, в регионе десятки поврежденных зданий. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в Донецкой области следующая:





Покровский район. В Красногоровке ранены 2 человека. В Селидово 1 человек погиб, разрушен частный дом; повреждены 11 домов, админздание и магазин. Под огнем – промзона Покровска.





Краматорский район. В Константиновке повреждены 12 частных домов и админздание; в Марковом повреждены 2 админздания и частный дом. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны и Ямполевка.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за 17 апреля обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атак один человек погиб, двое людей — пострадали.