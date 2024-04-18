Російські окупанти за добу обстріляли три райони Донеччини: подробиці

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Три райони опинилися під атаками, у регіоні десятки пошкоджених будівель. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація на Донеччині наступна:





Покровський район. У Красногорівці поранені 2 людини. У Селидовому 1 людина загинула, зруйновано приватний будинок; пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю і крамницю. Під вогнем — промзона Покровська.





Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків і адмінбудівлю; у Марковому пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватний будинок. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ за 17 квітня обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак одна людина загинула, двоє людей — постраждали.