Безпілотники у небі України практично паралізували поле бою — WP

Безпілотні апарати у небі над Україною практично паралізували поле бою. Фото: The Washington Post

Над лінією фронту в Україні в небі патрулює так багато безпілотників, які полюють за будь-якими предметами з ознаками руху, що українські та російські війська майже не мають змоги пересуватися полем бою непоміченими та не бути підірваними, – пише у своєму матеріалі американське видання The Washington Post.

«Виконуючи завдання, люди кидаються з одного окопа до іншого, сподіваючись, що пілоти, які керують ворожими безпілотниками над головою, будуть недостатньо кваліфіковані, щоб знайти їх. Водночас досвідчені оператори безпілотників, чиї навички на фронті вже відточені, можуть переслідувати одного-єдиного піхотинця до смерті, пірнаючи за ним в укриття та окопи», — пише видання.

«Зростання чисельності малих безпілотників в Україні перетворило територію з обох боків фронту, яку зазвичай називають сірою зоною, на зону смерті, — розповів командир підрозділу безпілотників «Код 9.2» у складі 92-ї бригади Збройних сил України Олександр Настенко.

За його словами, ті, хто наважується пересуватися вдень чи вночі під пильним оком ворожих безпілотників, одразу ж гинуть.

Видання зазначає, що дешеві безпілотники, взяті українцями на озброєння, трансформували сучасну війну і спочатку дали українським військам перевагу на полі бою, де росіяни постійно переважають за чисельністю та озброєнням. Але росіяни швидко зорієнтувалися та почали масово виробляти власні БПЛА.

Наслідком цього став надлишок одноразових смертоносних дронів та пристроїв радіоелектронної боротьби, відомих як глушилки, що перешкоджають їх польотам.

«Те, що ми спостерігаємо зараз, — це бліцкриг війни безпілотників», — вважає керівник апарату BRINC Drones, що базується в Сіетлі компанії та надсилає обладнання в Україну, Ендрю Коте.

Він зазначив, що безпілотники в Україні так само змінюють правила гри, як танки у Першій світовій війні: «Це доволі патова ситуація, бо якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, на вас полюватимуть».

Технологічний прогрес, ймовірно, врятував життя, тому що пілоти безпілотників можуть працювати трохи далі від нульової лінії, ніж традиційна піхота. Але насиченість простору дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, також звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими. Це призвело до великих втрат і останніми місяцями значною мірою завадило будь-якій зі сторін зробити серйозний прорив.

Ці умови – у поєднанні з широким розповсюдженням мінних полів, нестачею боєприпасів та солдатів – нині роблять практично неможливим для України відвоювати території, як це було у 2022 році.

Україна значною мірою покладатиметься на безпілотники, щоб ускладнити просування росіян уперед. Зокрема, у планах на 2024 рік є виготовлення понад мільйона безпілотників на тлі масштабного виробництва дронів у Росії та надія, що це завадить подальшим успіхам ворога.

Це завдання стає ще більш невідкладним, оскільки Київ швидко закінчує боєприпаси для артилерії та протиповітряної оборони, надані західними партнерами, у тому числі Сполученими Штатами, оскільки в Конгресі США вже кілька місяців блокують пакет допомоги Україні.

І якщо на початку російського вторгнення українські війська покладалися на артилерію для знищення важливих цілей та зупинки російського наступу, то гостра нестача 155-мм снарядів зараз означає, що навіть якщо безпілотники виявлять десяток цілей, деякі будуть атаковані.

Українські заводи виробляють широкий спектр моделей безпілотників, закрема для ударів по території Росії, а цивільні волонтери будують БПЛА самостійно, дотримуючись інструкцій на YouTube. Однак, за словами міністра цифрових технологій Михайла Федорова, попит на безпілотники перевищує пропозицію.

«Навіть якщо ми задовольнимо всі потреби, які формально існують зараз... завтра з'явиться ще 10 компаній, які займатимуться ударними безпілотниками, і які також будуть виробляти безпілотники», — сказав він.

Велика кількість безпілотників означає, що поле бою «майже прозоре з обох боків», — каже боєць із позивним Непал.

І хоча апарати доволі дешеві у виготовленні, вони настільки стратегічно цінні, що Непал проводить годинник за робочим столом, ремонтуючи захоплені у росіян або свої власні дрони, сподіваючись, що їх можна буде знову використати.

Системи глушіння, що перебивають частоти безпілотників і перетворюють екрани пілотів на статичні, роблять місії ще складнішими. Іноді, за словами Непала, йому доводиться вражати цілі «майже наосліп».

Окрім глушіння сигналу, війська мало що можуть зробити, щоби захиститися від безпілотника. Непал часто спостерігає, як російські солдати, озброєні автоматами, намагаються врятувати своє життя, збиваючи його дрони, начинені вибухівкою, перш ніж вони в них вріжутся.

Командир Непала, 32-річний Фокс, зазначає, що безперервні польоти російських безпілотників означають, що «все в небезпеці». Минулої осені його війська могли вільно літати на своїх безпілотниках і знищувати російські цілі. Тепер, через перешкоди, вони часто не можуть пролетіти більше однієї милі, перш ніж їхні екрани стають сірими.

Станіслав, який керує підрозділом безпілотників на сході України, каже, що у 10-кілометровому радіусі, що контролює його бригада та частково охоплюють ще дві бригади, може бути 100 розвідувальних та ударних безпілотників, які літають туди-сюди.

«Найскладніше з'ясувати, чи то українські, чи російські безпілотники, — сказав Станіслав. — Коли ти бачиш 10 безпілотників у небі, неможливо зрозуміти, це наш дрон повертається після розвідки на контрольовану Росією території, або їхній безпілотник, який летить на розвідку або атакує територію, яку контролює Україна».

Фокс також зазначає, що росіяни добре усвідомлюють цінність дронів для України, тому додатково обстрілюють операторів БПЛА із «Градів» або скидають авіабомби.

Раніше повідомлялося, що американські дрони від Skydio, які постачають в Україну, не справляються на передовій. Безпілотники не можуть протистояти російським системам радіоелектронної боротьби та не літають на бажані відстані.