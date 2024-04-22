Армія РФ найчастіше «губить» авіабомби над Бєлгородською областю

Російський літак скинув чергову авіабомбу на Бєлгородську область. За інформацією ASTRA, ФАБ-500 напередодні, 21 квітня, знайдено в районі хутора Стадників Шебекинського міського округу.



Регіон країни-агресора, що межує з Харківською областю, більше за решту потерпає віж незапланованих авіаударів.



Раніше в Росії нарахували щонайменше 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.

Результат "нештатних скидів боєприпасів" росіянами. Фото: Слово і Діло

«Влада вважає за найкраще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння - "нештатним сходом боєприпасів". Достеменних відповідей, чому це відбувається, немає», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Росія завдавала авіаударів по селу у Бєлгородській області, куди прорвалися російські добровольчі сили.