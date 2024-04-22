Російські війська атакували телевежу у Харкові

Росіяни атакували телевежу у Харкові. Фото: соціальні мережі

Росіяни під час сьогоднішньої атакували телевежу у Харкові. На відео очевидців влучив момент того, як падає верхня частина вежі.

Голова ОВА Олег Синегубов повідомив, що час тривоги співробітники перебували у сховку. Людських жертв немає.

У регіоні є перебої із сигналом цифрового телебачення.

Як заявили в обласній прокуратурі, попередньо росіяни били ракетою Х-59.

За словами телеком-експерта Олександра Глущенка, нинішній удар по вежі відчують мешканці Харківщини у радіусі 50 км від телевежі.

Глущенко зазначає, що окупанти зараз проводять масштабну операцію зі знищення мовлення у прикордонних регіонах, завдаючи ударів по вежах, об'єктах Концерну РРТ.

«Паралельно вони намагаються глушити супутникові сигнали телеканалів. Навіть не глушити, вони намагаються підмінити сигнал своїм, пропагандистським російським», — каже Олександр.

Експерт пояснює, що найбільша проблема в тому, що якщо зараз у телеефірі буде порожньо, мешканцям Харківщини просочуватиметься сигнал із Білгорода.

«Але прийом цього сигналу буде впевнений лише в північних частинах Харкова, і лише якщо налаштовувати телевізійний або радіосигнал у ручному режимі» — констатує Олександр.

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Нагадаємо , сьогодні лише протягом години ворог завдав ударів по кількох населених пунктах області.