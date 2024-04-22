С 23 апреля мужчинам призывного возраста можно будет оформить документы только для возвращения в Украину. Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое есть в распоряжении ZN.UA.



«С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектование и социальная поддержка и наличие военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в письме за подписью Сибиги.



