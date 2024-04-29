На вихідних на Донеччині сталася аварія: двоє людей загинули

На Донеччині сталася ДТП. Фото: ДСНС

Минулими вихідними на Донеччині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої двоє людей загинули. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Трагедія сталася у Покровському районі.



«Цими вихідними до Служби порятунку надійшла інформація від співробітників Національної поліції про те, що на автошляху неподалік міста Білицьке сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої легковий автомобіль вилетів у кювет та перекинувся», — йдеться у повідомленні.





Рятувальники за допомогою бензопили спилили гілки дерев та звільнили тіло однієї людини без ознак життя з-під дерева, крім того, деблокували тіло водія із пошкодженого автомобіля.



Раніше ми писали, що 22 квітня вранці надійшло повідомлення про ДТП, яке сталося на території Іванківської громади поблизу села Олива Київської області. Під землю провалився мікроавтобус.