Майже 300 тисячам переселенців перестали виплачувати пенсії

В Україні майже 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб першої хвилі не пройшли ідентифікацію. Їм припинили виплату пенсій. Про це повідомив Пенсійний фонд України у відповідь на запит «Новин Донбасу».

«Кількість пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали зазначений статус до 24 лютого 2022 року, пройшли фізичну ідентифікацію та отримують пенсійні виплати, становить 228,4 тис. осіб. Чисельність осіб із числа внутрішньо переміщених осіб, які набули зазначеного статусу до 24 лютого 2022 року, не пройшли фізичної ідентифікації і яким припинено виплату пенсії — 299,4 тис. осіб», — йдеться у відповіді Пенсійного фонду.

Нагадаємо, для ідентифікації ВПО могли особисто звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду або до «Ощадбанку». Ще один варіант – авторизація в особистому електронному кабінеті на порталі ПФУ за допомогою «Дія. Підпис».

Наступний - ідентифікація за допомогою відеоконференц-зв'язку. А ті переселенці, які виїхали за кордон, могли звернутися до консульської установи, яка мала видати документ, що фізична особа-отримувач пенсії є живою. Потім цей документ потрібно було надіслати рекомендованим поштовим відправленням до територіального органу ПФУ.

При цьому, який механізм відновлення пенсійних виплат у ПФУ не відповіли. Як зазначають експерти з організацій, які займаються проблемами переселенців, це можна зробити лише за особистого звернення.

«Тут досі діє норма, що вони мають звернутись після того, як їм призупинили пенсію. Вони мають звернутися виключно особисто із заявою на повернення, поновлення пенсії. І тут постає питання, коли ці люди зможуть звернутися і в якому порядку їм виплачуватимуть пенсію, яку, власне, заборгували», — коментує голова правління ГО «Громадський холдинг «Група впливу» Тетяна Дурнєва.

Проблема в тому, що люди, які перебувають в окупації, фізично не зможуть звернутися до жодних органів на підконтрольних Україні територіях, тому що виїхати із захоплених регіонів практично неможливо. Але, за словами Тетяни Дурнєвої, скасовувати ідентифікацію не планують.

Більше того, згодом цю процедуру буде запроваджено для всіх пенсіонерів, зокрема, другої хвилі — тих, хто зареєструвався після 24 лютого 2022 року.