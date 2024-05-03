Українські військовослужбовці знищили ПЗРК «Тор» росіян за допомогою HIMARS

Українськів військовослужбовці виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу «Тор», що належить російським окупантам. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу «Тор», — йдеться у повідомленні.



Крім того, коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, саме українці донатили на цей пристрій.



Раніше ми писали, що українські прикордонники ліквідували польовий склад боєкомплекту російських окупантів на Куп'янському напрямку.