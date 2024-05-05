В оккупированном Запорожье подорвали машину с сотрудником исправительной колонии

В оккупированном Бердянске Запорожской области неизвестные подорвали машину с сотрудником исправительной колонии. Российские оккупационные следственные органы проводят расследование.



Произошедшее квалифицировали как убийство общеопасным способом.



«По версии следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в Следкоме РФ.



Сейчас разыскивают причастных к убийству.



Дополнено: В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили данные погибшего.



По данным разведки, убитый — Ананьевский Евгений Александрович.



«Ананьевский — один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность», — сообщили в ГУР.



В разведке утверждает, что этот человек был причастен к пыткам над украинскими пленными.