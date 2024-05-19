Україна збила 37 російських дронів, запущених уночі

У ніч проти 19 травня Сили протиповітряної оборони України знищили 37 ударних безпілотників, які Росія запустила по країні.



Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколай Олещук.



«Вночі 19 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — РФ», — написав він у Telegram-каналі.



Усі запущені дрони збиті. Над їх знищенням працювали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



Дрони збиті у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

У ніч проти 18 травня російська армія атакувала Україну, запустивши 13 дронів-камікадзе. Їх також збили.