Госпитализирует военных РФ: «главврач в оккупированном Старобельске получил максимальный срок

Осужденный «главврач» больницы в оккупированном Старобельске. Фото: Луганская областная прокуратура

Суд признал жителя оккупированного города Старобельск Луганской области виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения КНП «Старобельский центр первичной медико-санитарной помощи» после полномасштабного вторжения России начал сотрудничать с оккупантами.

Весной 2022 года мужчина добровольно занял должность «главного врача» так называемого «государственного учреждения «Старобельская физиотерапевтическая больница» ЛНР», созданного на базе украинского медучреждения. В этой должности он способствует реализации политики фейковой «ЛНР» в сфере здравоохранения на захваченной территории города и района. Также мужчина обеспечивает размещение военнослужащих РФ на одном из этажей больницы и занимается их госпитализацией.

Ему назначили максимальное по инкриминируемой статье наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчину лишили права на протяжении 15 лет занимать определенные должности в органах власти. Приговор вынесли заочно. Осужденный будет отбывать наказание с момента задержания. Сейчас мужчину объявили в розыск.

Напомним, что за госизмену будут судить старшего госинспектора «Укртрансбезопасности» из Луганщины, он предал присягу и перешел на сторону РФ.