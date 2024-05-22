Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Госпитализирует военных РФ: «главврач в оккупированном Старобельске получил максимальный срок

22 мая 2024, 17:17

Госпитализирует военных РФ: «главврач в оккупированном Старобельске получил максимальный срок

Осужденный «главврач» больницы в оккупированном Старобельске. Фото: Луганская областная прокуратура Осужденный «главврач» больницы в оккупированном Старобельске. Фото: Луганская областная прокуратура

Суд признал жителя оккупированного города Старобельск Луганской области виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения КНП «Старобельский центр первичной медико-санитарной помощи» после полномасштабного вторжения России начал сотрудничать с оккупантами.

Весной 2022 года мужчина добровольно занял должность «главного врача» так называемого «государственного учреждения «Старобельская физиотерапевтическая больница» ЛНР», созданного на базе украинского медучреждения. В этой должности он способствует реализации политики фейковой «ЛНР» в сфере здравоохранения на захваченной территории города и района. Также мужчина обеспечивает размещение военнослужащих РФ на одном из этажей больницы и занимается их госпитализацией.

Ему назначили максимальное по инкриминируемой статье наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчину лишили права на протяжении 15 лет занимать определенные должности в органах власти. Приговор вынесли заочно. Осужденный будет отбывать наказание с момента задержания. Сейчас мужчину объявили в розыск.

Напомним, что за госизмену будут судить старшего госинспектора «Укртрансбезопасности» из Луганщины, он предал присягу и перешел на сторону РФ.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Старобельск Луганская область
Организации
Суд ЛНР Армия РФ
Другое
Приговор Больница Оккупация Главврач

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:25
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
17:17
Госпитализирует военных РФ: «главврач в оккупированном Старобельске получил максимальный срок
12:30
Удар по «академии внутренних дел» в оккупированном Луганске: у РФ значительные потери среди офицеров
23:27
Главное за день: Атакованы Донецк и Должанск. В Покровске будет подземная больница
23:12
В Мариупольском горсовете рассказали, сколько россиян живет в оккупированном городе
21:52
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение ракетного корабля РФ «Циклон»: он не успел выпустить ни одной ракеты
20:46
В Луганске будут «судить» гражданина Украины, которого боевики «ЛНР» обвиняют в финансировании «Азова»
17:29
Атака на оккупированный Должанск 20 мая: удар пришелся базе военных РФ, среди них есть погибшие и раненые
16:22
В захваченном Мариуполе произошел масштабный пожар
14:08
На оккупированной Луганщине пострадали восемь человек в результате атаки на склад ГСМ
12:52
При обстреле оккупированного Донецка погиб один местный житель, есть повреждения
23:22
Главное за день: Бои за Волчанск. Удар по базе РФ в Луганске
21:30
В оккупированной Луганской области прогремели взрывы — «ЛНР» заявила об обстреле
19:50
Глава оккупированного Енакиево задержан за взятку
16:38
Ракетный удар по Севастополю 19 мая: ВСУ потопили российский малый ракетный корабль «Циклон»
10:25
В Луганске нанесли удар по академии внутренних дел, где базировались российские военные
09:57
В оккупированном Мариуполе продолжают преследовать мигрантов
09:52
Несколько районов России и оккупированный Крым ночью подверглись атакам
23:19
Главное за день: Что происходит в Часов Яре? Взрывы в Скадовске
00:08
Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области
все новости
19:07
«ДНР» заявила, что впервые на оккупированную территорию прилетела ракета ATACMS
18:26
Российские политики отправили жителям харьковских разбитых сел «помощь» в пакетах, похожих на мусорные
17:25
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
17:17
Госпитализирует военных РФ: «главврач в оккупированном Старобельске получил максимальный срок
16:25
Россияне пытают и казнят гражданских в Волчанске — Лубинец
16:06
Армия РФ ударила дроном по эвакуационному автомобилю на Харьковщине: погиб полицейский
14:55
Известно, когда в Украине сегодня начнут выключать свет
14:35
Авиация РФ скинула авиабомбу на пригород Торецка в Донецкой области: ранены три человека
14:29
СБУ объявила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу, призывавшего к захвату Киева и Харькова
13:55
В ВСУ опровергли информацию о продвижении российских войск в Часов Яре на Донетчине
12:59
На подконтрольной Украине части Донецкой области из-за санкций происходит блокировка многих ресурсов
12:30
Удар по «академии внутренних дел» в оккупированном Луганске: у РФ значительные потери среди офицеров
12:05
В Донецкой области двое полицейских попали в ДТП: они погибли
11:30
Российские оккупанты обстреляли Лиман: есть пострадавший
10:34
Войска России обстреляли Торецк в Донецкой области: есть погибший
09:58
Армия РФ атаковала Чугуев: есть пострадавшие, поврежден детсад
09:33
РФ ночью нанесла ракетный удар по Покровску на Донетчине: погибла супружеская пара, их 10-летний сын ранен
08:32
Российская армия продвинулась в Часовом Яру и в районах нескольких сел Донецкой области – DeepState
08:28
На Донетчине за сутки россияне убили одного гражданского, есть пострадавшие — Филашкин
07:46
ПВО сбила все российские дроны этой ночью — Олещук
все новости
ВИДЕО
Россияне пытают и казнят гражданских в Волчанске: Лубинец. Фото: Новости Донбасса Россияне пытают и казнят гражданских в Волчанске — Лубинец
22 мая, 16:25
СБУ сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу. Фото: СБУ СБУ объявила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу, призывавшего к захвату Киева и Харькова
22 мая, 14:29
Задержание луганчанина пророссийскими боевиками. Фото: Кадр с видео В Луганске будут «судить» гражданина Украины, которого боевики «ЛНР» обвиняют в финансировании «Азова»
21 мая, 20:46
На детский сад в селе Золочев россияне сбросили КАБ. Фото: Синегубов / Telegram Войска РФ сбросили четыре КАБа на поселок Золочев: разрушены детский сад, рынок и дома
21 мая, 17:11
Последствия обстрела Славянска. Фото: соцсети Лях рассказал подробности «прилета» в Славянске, раздалось несколько взрывов
21 мая, 15:58
Эвакуация жителей и животных под обстрелами из Красногоровки. Фото: кадр из видео «Белые Ангелы» эвакуировали 14 жителей и десяток животных из Красногоровки
21 мая, 15:53
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор