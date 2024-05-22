Госпіталізує військових РФ: «головному лікарю» в окупованому Старобільську присудили максимальний термін покарання

Засуджений «главлікар» лікарні в окупованому Старобільську. Фото: Луганська обласна прокуратура

Суд визнав жителя окупованого міста Старобільськ Луганської області винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Прокурори в суді довели, що заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КНП «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» після повномасштабного вторгнення Росії почав співпрацювати з окупантами.

Навесні 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду «головного лікаря» так званої державної установи «Старобільська фізіотерапевтична лікарня ЛНР», створеної на базі української медустанови. На цій посаді він сприяє реалізації політики «ЛНР» у сфері охорони здоров'я на захопленій території міста та району. Також чоловік забезпечує розміщення військовослужбовців РФ на одному з поверхів лікарні та опікується їх госпіталізацією.

Колаборантові призначили максимальне за інкримінованою статтею покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А також позбавили права протягом 15 років обіймати певні посади в органах влади. Вирок ухвалили заочно. Засуджений відбуватиме покарання з моменту затримання. Наразі його оголосили у розшук.

Нагадаємо, що за держзраду судитимуть старшого держінспектора «Укртрансбезпеки» з Луганщини. Він порушив присягу і перейшов на бік РФ.