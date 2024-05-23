Войска РФ ночью ударили по Константиновке: есть повреждения

Российские оккупанты сегодня ночью, 23 мая, ударили по Константиновке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что обстрел произошел в 02:15 из РСЗО «Смерч» (9M55K — реактивный снаряд с реактивной кассетной головной частью).



«В результате обстрела повреждены 4 частных жилых дома, 2 газопровода», — говорится в сообщении.



Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что 23 мая примерно в 06:15 российские войска из РСЗО «Смерч» обстреляли город Селидово Донецкой области.