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Войска РФ ночью ударили по Константиновке: есть повреждения

23 мая 2024, 10:11

Войска РФ ночью ударили по Константиновке: есть повреждения

Российские оккупанты сегодня ночью, 23 мая, ударили по Константиновке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.

В ведомстве уточнили, что обстрел произошел в 02:15 из РСЗО «Смерч» (9M55K — реактивный снаряд с реактивной кассетной головной частью).

«В результате обстрела повреждены 4 частных жилых дома, 2 газопровода», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Ранее мы писали, что 23 мая примерно в 06:15 российские войска из РСЗО «Смерч» обстреляли город Селидово Донецкой области

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