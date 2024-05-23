Війська РФ вночі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Російські окупанти сьогодні вночі, 23 травня, вдарили по Костянтинівці Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що обстріл стався о 2:15 з РСЗВ «Смерч» (9M55K — реактивний снаряд з реактивною касетною головною частиною).



«Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні житлові будинки, 2 газопроводи», — йдеться у повідомленні.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що 23 травня о 6:15 російські війська з РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Селидове Донецької області.