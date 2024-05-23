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Війська РФ вночі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

23 травня 2024, 10:11

Війська РФ вночі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Російські окупанти сьогодні вночі, 23 травня, вдарили по Костянтинівці Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

У відомстві уточнили, що обстріл стався о 2:15 з РСЗВ «Смерч» (9M55K — реактивний снаряд з реактивною касетною головною частиною).

«Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні житлові будинки, 2 газопроводи», — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Раніше ми писали, що 23 травня о 6:15 російські війська з РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Селидове Донецької області.

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