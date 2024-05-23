ЗСУ вдарили по позиціях ППО РФ під окупованим Донецьком: знищено ЗРК С-300/400

22 травня близько 12:50 завдано ракетного удару по позиціях ППО РФ у районі аеродрому окупованого міста Моспине в Донецькій області. Про це повідомив Telegram-канал «Досьє шпигуна».
За інформацією каналу, удару завдали із застосуванням 5 балістичних ракет ATACMS.
Втрати:
Втрат серед особового складу російських військових нібито немає.
Вчора про удари по Моспиному повідомляли очевидці. Окупаційна влада та російські ЗМІ показали лише пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок розльоту уламків. Повідомлялося про 6 поранених місцевих жителів.
Нагадаємо, що 22 травня так звана ДНР заявила, що вперше на окуповану територію прилетіла ракета ATACMS.
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