ЗСУ вдарили по позиціях ППО РФ під окупованим Донецьком: знищено ЗРК С-300/400

Наслідки удару ЗСУ по позиціях ППО РФ під Донецьком. Фото: кадр з відео

22 травня близько 12:50 завдано ракетного удару по позиціях ППО РФ у районі аеродрому окупованого міста Моспине в Донецькій області. Про це повідомив Telegram-канал «Досьє шпигуна».

За інформацією каналу, удару завдали із застосуванням 5 балістичних ракет ATACMS.

Втрати:

знищено 2 пускові установки ЗРК С-300/400;

пошкоджено 1 пускову установку ЗРК С-300/400;

знищено РЛС «96Л6Е»;

знищено пункт управління ЗРК С-300/400.

Втрат серед особового складу російських військових нібито немає.

Вчора про удари по Моспиному повідомляли очевидці. Окупаційна влада та російські ЗМІ показали лише пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок розльоту уламків. Повідомлялося про 6 поранених місцевих жителів.

Нагадаємо, що 22 травня так звана ДНР заявила, що вперше на окуповану територію прилетіла ракета ATACMS.