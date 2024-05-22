«ДНР» заявила, что впервые на оккупированную территорию прилетела ракета ATACMS

В оккупационной администрации «ДНР» заявили о жертвах в результате сегодняшних обстрелов захваченной части Донецкой области.



В поселке Моспино пострадали четверо мужчин и две женщины. Как утверждают в «ДНР», впервые по оккупированной территории якобы была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. О потерях среди военных и техники не говорится.



В Кировском районе Донецка боеприпасом, сброшенным с беспилотника, ранен мужчина.



При обстреле Кировского района Макеевки, как утверждаемся тоже из РСЗО HIMARS, пострадала женщина.



В селе Красная Поляна Волновахского района ранена женщина.



Повреждены 24 жилых домостроения в поселке Моспино, Кировском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки.