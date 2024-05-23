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«Схемы»: Кириленко и жена пользуются BMW, которую он так и не задекларировал

23 мая 2024, 23:17

«Схемы»: Кириленко и жена пользуются BMW, которую он так и не задекларировал

«Схемы»: Кириленко и жена пользуются BMW, которую он так и не задекларировал

Проект «Схемы» продолжил расследовать незадекларированные доходы и имущество семьи главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.

На вопрос журналистов, почему в его декларациях нет упоминания об автомобиле BMW X3, записанном на его тещу и которым пользуется его жена, Кириленко ответил так: «Жена в исключительных случаях пользовалась тем автомобилем. То, что она на постоянной основе не пользуется транспортными средствами — это точно».  

Согласно данным из системы «Безопасный город», доступ к которым сейчас получили журналисты, камеры зафиксировали Аллу Кириленко за рулем этого BMW только в марте 2024 года по меньшей мере десять раз. 

«Уже после выхода расследования "Схем" о недвижимости семьи главы Антимонопольного комитета и незадекларированном авто, выяснилось, что и сам Кириленко ездит по Киеву на упомянутом BMW. Камеры "Безопасного города" зафиксировали Кириленко за его рулем в марте и мае этого года», — пишет проект.

Например, он был замечен 19 мая — уже после открытия уголовного производства по недостоверному декларированию.

В расследовании говорится о состоянии семьи Кириленко на 70 миллионов гривен.  

Позднее НАБУ и САП зарегистрировали уголовное производство по двум статьям — кроме «недостоверного декларирования», также относительно вероятного «незаконного обогащения». 

Часть имущества Кириленко после журналистского расследования задекларировал, а именно — квартиру бабушки жены на 200 квадратных метров стоимостью 6,2 миллиона гривен, в которой живет семья чиновника.

«Впрочем, BMW в декларации Кириленко так и не упомянул, хотя даже теща в разговоре с журналистом Георгием Шабаевым подтвердила, что на этом авто с 2020 года постоянно ездит ее дочь, то есть, жена Кириленко. А теперь, как выяснилось, и сам глава АМКУ», — резюмировали «Схемы».

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