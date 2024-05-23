«Схеми»: Кириленко та дружина користуються BMW, яку він так і не задекларував

Проект «Схеми» продовжив розслідувати незадекларовані доходи та майно сім'ї голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.



На запитання журналістів, чому в його деклараціях немає згадки про автомобіль BMW X3, записаний на його тещу і яким користується його дружина, Кириленко відповів так: «Дружина у виняткових випадках скористалася тим автомобілем. Те, що вона постійно не користується транспортними засобами — це точно».



За даними із системи «Безпечне місто», доступ до яких зараз отримали журналісти, камери зафіксували Аллу Кириленко за кермом цього BMW лише у березні 2024 року щонайменше десять разів.



«Вже після виходу розслідування "Схем" про нерухомість сім'ї голови Антимонопольного комітету та незадеклароване авто, з'ясувалося, що і сам Кириленко їздить Києвом на згаданому BMW. Камери "Безпечного міста" зафіксували Кириленка за його кермом у березні та травні цього року», — пише проєкт.



Наприклад, його було помічено 19 травня — вже після відкриття кримінального провадження з невірогідного декларування.



У розслідуванні йдеться про стан родини Кириленка на 70 мільйонів гривень.



Пізніше НАБУ та САП зареєстрували кримінальне провадження за двома статтями — окрім «невірогідного декларування», також щодо ймовірного «незаконного збагачення».



Частину майна Кириленко після журналістського розслідування задекларував, а саме квартиру бабусі дружини на 200 квадратних метрів вартістю 6,2 мільйона гривень, в якій живе родина чиновника.



«Втім, BMW у декларації Кириленка так і не згадав, хоча навіть теща у розмові з журналістом Георгієм Шабаєвим підтвердила, що на цьому авто з 2020 року постійно їздить її дочка, тобто дружина Кириленка. А тепер, як з'ясувалося, і сам голова АМКУ», — резюмували «Схеми».