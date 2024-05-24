ГУР за ночь ликвидировали несколько единиц военной техники армии РФ

Украинские разведчики продолжают уничтожать российскую технику на передовой. Недавно военнослужащие ликвидировали сразу несколько единиц техники армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).



«Очередная добыча подразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» за одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в результате ночной работы разведчиков российские оккупанты также понесли потери среди личного состава.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие взяли в плен российского оккупанта. Это произошло в Донецкой области.