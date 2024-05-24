Бійці ГУР за ніч ліквідували декілька одиниць військової техніки армії РФ

Українські розвідники продовжують нищити російську техніку на передовій. Нещодавно ліквідували одразу декілька одиниць техніки армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).
«Чергова здобич підрозділу ГУР МО України «Кабул 9» ― за одну ніч знищили декілька одиниць військового транспорту та техніки ворога», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що внаслідок нічної роботи розвідників російські окупанти також зазнали втрат серед особового складу.
Раніше ми писали, що українські військовослужбовці полонили російського окупанта. Це сталося на Донеччині.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях