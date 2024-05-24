Бійці ГУР за ніч ліквідували декілька одиниць військової техніки армії РФ

Українські розвідники продовжують нищити російську техніку на передовій. Нещодавно ліквідували одразу декілька одиниць техніки армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).



«Чергова здобич підрозділу ГУР МО України «Кабул 9» ― за одну ніч знищили декілька одиниць військового транспорту та техніки ворога», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що внаслідок нічної роботи розвідників російські окупанти також зазнали втрат серед особового складу.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці полонили російського окупанта. Це сталося на Донеччині.