Чи готовий Путін до припинення вогню в Україні: Reuters повідомив про плани глави Кремля

Володимир Путін хоче заморозити війну Фото: РІА новини

Володимир Путін готовий піти на переговори про припинення вогню та заморозити війну на нинішній лінії фронту. Про це Reuters розповіли чотири джерела.



Зазначається, що глава Кремля готовий припинити війну в Україні шляхом переговорів щодо припинення вогню, які визнають нинішні лінії фронту. Однак, якщо Захід та Київ не погодяться на ці умови, Путін продовжуватиме наступ.



«Путін може боротися стільки, скільки потрібно, але він також готовий до припинення вогню — щоб заморозити війну», — сказало одне з джерел.



За інформацією джерел, Путін зараз погодився б зупинити війну. На його думку, успіхів у війні достатньо, щоб видати їх російському народу як перемогу.



«Він (Путін - ред.) скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас, і ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор у Крим, і це правда», — сказав один з них.



Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters зазначив, що РФ готова до переговорів — але тільки задля досягнення своєї мети, також він уточнив, що РФ «не хоче вічної війни».



Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявляв, що планів взяття Харкова у російської армії на нинішній момент немає.