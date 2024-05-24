Путін знову згадав про мирні переговори — Кулеба пояснив, що це означає

Російський президент Володимир Путін, легітимність якого не визнає України, заявив, що готовий до переговорів. Під час пресконференції у Мінську 24 травня він заявив, що бачить мирні переговори з Україною, він бачить щодо пунктів Стамбульської угоди.



Росія ніколи не відмовлялася від переговорів. У Білорусі ми їх і почали свого часу, потім, на прохання української сторони, перенесли їх до Стамбула. Вийшли на проєкт угод», — заявив Путін.



При цьому він додав, що потрібно виходити з обставин, що склалися на землі.



Путін додав, що ставить під сумнів легітимність чинного президента України Володимира Зеленського, оскільки термін його повноважень з погляду Кремля минув. А майбутній мирний саміт у Швейцарії, на думку Путіна, має на меті підтвердження легітимності Зеленського. Цю міжнародну ініціативу він назвав «піарівськими кроками», які «не мають значення для юридичних документів». Кого він вважає за можливу сторону переговорів, кремлівський глава не сказав.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Путін боїться успіху саміту миру, відчайдушно намагається зірвати його, і тому його оточення посилає фальшиві сигнали про готовність до припинення вогню в Україні.



«Чому російські джерела раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий припинити війну на нинішній лінії фронту? Все просто. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії 15-16 червня. Він боїться його успіху. Його оточення посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну, а їхні ракети та безпілотники обрушуються на українські міста та населені пункти», — написав Кулеба у соцмережі Х.



Міністр вважає, що зараз у Путіна немає бажання припиняти агресію проти України.



«Лише важливий і єдиний голос світової більшості може змусити його зробити вибір на користь миру, а не війни. Саме для цього і призначено саміт миру. Саме тому він так боїться його», — написав Кулеба.



За його словами, тому вкрай важливо, щоб на саміті було присутнє якнайбільше лідерів з усіх континентів та частин світу.



Раніше Reuters писав з посиланням на чотири російські джерела, що Путін нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає нинішні лінії фронту.