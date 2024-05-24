Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Путін знову згадав про мирні переговори — Кулеба пояснив, що це означає

24 травня 2024, 21:15

Путін знову згадав про мирні переговори — Кулеба пояснив, що це означає

Російський президент Володимир Путін, легітимність якого не визнає України, заявив, що готовий до переговорів. Під час пресконференції у Мінську 24 травня він заявив, що бачить мирні переговори з Україною, він бачить щодо пунктів Стамбульської угоди.

 Росія ніколи не відмовлялася від переговорів. У Білорусі ми їх і почали свого часу, потім, на прохання української сторони, перенесли їх до Стамбула. Вийшли на проєкт угод», — заявив Путін.

 При цьому він додав, що потрібно виходити з обставин, що склалися на землі.

 Путін додав, що ставить під сумнів легітимність чинного президента України Володимира Зеленського, оскільки термін його повноважень з погляду Кремля минув. А майбутній мирний саміт у Швейцарії, на думку Путіна, має на меті підтвердження легітимності Зеленського. Цю міжнародну ініціативу він назвав «піарівськими кроками», які «не мають значення для юридичних документів». Кого він вважає за можливу сторону переговорів, кремлівський глава не сказав.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Путін боїться успіху саміту миру, відчайдушно намагається зірвати його, і тому його оточення посилає фальшиві сигнали про готовність до припинення вогню в Україні.

«Чому російські джерела раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий припинити війну на нинішній лінії фронту? Все просто. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії 15-16 червня. Він боїться його успіху. Його оточення посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну, а їхні ракети та безпілотники обрушуються на українські міста та населені пункти», — написав Кулеба у соцмережі Х.

Міністр вважає, що зараз у Путіна немає бажання припиняти агресію проти України.

«Лише важливий і єдиний голос світової більшості може змусити його зробити вибір на користь миру, а не війни. Саме для цього і призначено саміт миру. Саме тому він так боїться його», — написав Кулеба.

За його словами, тому вкрай важливо, щоб на саміті було присутнє якнайбільше лідерів з усіх континентів та частин світу.

 Раніше Reuters писав з посиланням на чотири російські джерела, що Путін нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає нинішні лінії фронту.

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін
Інше
саміт миру перемовини з РФ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:10
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: поранено трьох людей (доповнено)
20:00
У лавах «ДНР» почалися чистки, Росія скорочує зарплати вчителям на окупованій частині Херсонщини — дайджест ►
14:33
Присягнула на вірність агресору: псевдопрокурор так званої ЛНР отримала максимальний термін
13:32
«Верховний суд ДНР» оголосив довічний вирок військовим ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «замаху на вбивство»
11:53
З'явилося відео знищення батареї С-400 на окупованій Донеччині
08:40
Російська армія втратила за добу понад 1200 військових та 80 одиниць техніки
23:34
Головне за день: Росія обстріляла Харків. Між «Л/ДНР» та РФ встановили спецзону
20:39
Ростовська область запровадила особливий порядок перетину кордону з території Донбасу
18:45
Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував та вбив двох людей у Луганській області
17:07
ЗСУ вдарили по позиціях ППО РФ під окупованим Донецьком: знищено ЗРК С-300/400
16:17
ЗАЕС знову на межі блекауту, відключилася зовнішня повітряна лінія — Енергоатом
15:36
Внаслідок обстрілів Горлівки одна людина загинула та 11 постраждали
14:18
Партизани виявили техніку окупантів у Євпаторії — АТЕШ
13:45
На захопленому Донбасі окупанти заборонили носити форму «поліцейським» у вільний від чергування час – ЦНС
13:26
В окупованому Маріуполі загарбники перейменували одну з вулиць: містяни були проти
08:38
Війська Росії просунулися біля Часового Яру, а також у Красногорівці та Кліщіївці — DeepState
23:41
Головне за день: Обстріли передмістя Покровська та Торецька. Втрати РФ у Луганську
23:15
В окупації в українців масово забирають нерухомість під різними приводами
21:55
В окупованій Макіївці пролунав вибух
20:50
«ЛНР» заявила про обстріл окупованого Лисичанська: наслідки
усі новини
22:30
Правозахисники ООН розповіли про враження після спілкування з мешканцями прикордонних сіл Харківщини
21:15
Путін знову згадав про мирні переговори — Кулеба пояснив, що це означає
20:10
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: поранено трьох людей (доповнено)
20:00
У лавах «ДНР» почалися чистки, Росія скорочує зарплати вчителям на окупованій частині Херсонщини — дайджест ►
19:12
На Донеччині вдень від російських обстрілів загинули троє людей
19:05
Російські війська посилили атаки на Краматорському напрямі
18:10
Старшокласникам в окупації дозволили не складати підсумковий іспит
17:47
На окупованій Луганщині горить ліс, пожежу не можуть загасити
17:39
Українські дрони пошкодили радіолокаційну станцію РФ у Краснодарському краї: вона фіксує пуски ядерних ракет
16:41
Атака на аеродром «Кущевська» у Краснодарському краї РФ: опубліковані супутникові знімки
16:24
ЗСУ зупинили війська РФ та проводять контрнаступальні дії на Харківському напрямку
15:58
Чи готовий Путін до припинення вогню в Україні: Reuters повідомив про плани глави Кремля
14:42
До Білорусі прибув літак Віктора Януковича — Гаюн
14:33
Присягнула на вірність агресору: псевдопрокурор так званої ЛНР отримала максимальний термін
13:47
Бійці ГУР за ніч ліквідували декілька одиниць військової техніки армії РФ
13:32
«Верховний суд ДНР» оголосив довічний вирок військовим ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «замаху на вбивство»
12:50
Ще шістьох дітей вивезли з окупованої Херсонщини
12:50
У Донецькій області без світла залишаються 103 населені пункти
12:10
Удар С-300 по друкарні у Харкові: загинуло 7 людей, згоріло 50 тисяч книг
11:53
З'явилося відео знищення батареї С-400 на окупованій Донеччині
усі новини
ВІДЕО
Горить ліс на окупованій території Луганщини. Фото: Артем Лисогір На окупованій Луганщині горить ліс, пожежу не можуть загасити
24 травня, 17:47
З'явилося фото із супутника після удару по аеродрому в РФ «Кущевська». Фото: Схеми Атака на аеродром «Кущевська» у Краснодарському краї РФ: опубліковані супутникові знімки
24 травня, 16:41
Росія вдарила С-300 по друкарні у Харкові: 7 загиблих. Фото: кадр із відео Удар С-300 по друкарні у Харкові: загинуло 7 людей, згоріло 50 тисяч книг
24 травня, 12:10
ЗСУ знищили батарею С-400 російських сил у Донецькій області. Кадр з відео З'явилося відео знищення батареї С-400 на окупованій Донеччині
24 травня, 11:53
Наслідки удару ЗСУ по позиціях ППО РФ під Донецьком. Фото: кадр з відео ЗСУ вдарили по позиціях ППО РФ під окупованим Донецьком: знищено ЗРК С-300/400
23 травня, 17:07
БПЛА у Татарстані. Кадр з відео Безпілотники атакували підприємства у Татарстані: триває евакуація, аеропорти призупинили роботу
23 травня, 14:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір