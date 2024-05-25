Удары по Харькову 25 мая: 5 человек погибли, 59 пострадали, еще 17 без вести пропали

В Харькове в результате российских ударов 25 мая уже зафиксирована гибель пяти человек и ранения 59 мирных жителей. Еще 17 человек считаются без вести пропавшими.
Об этом сообщает прокуратура.
Уточняется, что в результате ударов по гипермаркету известно о пяти погибших и 39 раненых. Еще 17 человек считаются без вести пропавшими.
В результате удара по центру Харькова травмы получили 20 человек, среди них несовершеннолетний, 11 мужчин и 8 женщин.
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