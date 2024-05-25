Удари по Харкову 25 травня: 5 людей загинуло, 59 постраждали, ще 17 безвісти зникли

Наслідки обстрілу гіпермаркету у Харкові. Фото: прокуратура

У Харкові внаслідок російських ударів 25 травня вже зафіксовано загибель п'яти людей та поранення 59 мирних жителів. Ще 17 людей вважаються зниклими безвісти.



Про це повідомляє прокуратура.



Уточнюється, що в результаті ударів по гіпермаркету відомо про п'ятьох загиблих та 39 поранених. Ще 17 людей вважаються зниклими безвісти.







Внаслідок удару по центру Харкова травми отримали 20 осіб, серед них неповнолітній, 11 чоловіків та 8 жінок.