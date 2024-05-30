Армия РФ ночью атаковала Харьков: есть пострадавшие

Россияне атаковали Харьков. Фото: Олег Синегубов

В результате ночного обстрела 30 мая российских оккупантов по Харькову семь гражданских пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По уточненной информации, состоялся ракетный обстрел по 2 локациям. Попадание в двухэтажное административное здание КП в результате чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием.





Синегубов добавил, что получили легкие ранения шесть женщин и один мужчина.



Ранее мы писали, что полиция Донетчины задокументировала последствия массированной бомбовой атаки со стороны РФ, которая произошла 28 мая. Как сообщалось, российские войска ударили по области 11 бомбами. Известно о гибели 4 гражданских, однако, количество погибших может возрасти.