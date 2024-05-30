Армія РФ вночі атакувала Харків: є постраждалі

Росіяни атакували Харків. Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок нічного обстрілу 30 травня російських окупантів у Харкові 7 цивільних постраждали. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За уточненою інформацією, відбувся ракетний обстріл по двох локаціях. Через влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП сталася часткова руйнація з подальшим загорянням.





Синегубов додав, що дістали легких поранень шестеро жінок та один чоловік.



Раніше ми писали, що поліція Донеччини задокументувала наслідки масованої бомбової атаки з боку РФ, яка сталася 28 травня. Як повідомлялося, російські війська вдарили по області 11-ма бомбами. Відомо про загибель 4 цивільних, однак кількість загиблих може зрости.