Главное за день: На экс-мэра Купянска напали в РФ. Новый формат «формулы мира»

Политика



Новый формат российской так называемой «формулы мира» без денацификации и демилитаризации. За 2 года войны риторика Кремля существенно изменилась, по крайней мере, в публичной плоскости. Действительно ли Москва отказалась от своих старых нарративов и о чем это говорит - разбираемся в этом видео:







Общество



На бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору, который перешел на сторону РФ, было совершено покушение в российском городе Старый Оскол. Сейчас Мацегора находится в больнице в критическом состоянии.



Боевые действия



По данным аналитиков украинского проекта DeepState, оккупационным войскам РФ удалось продвинуться на окраине города Часов Яр Донецкой области. Речь идет о микрорайоне «Канал», который отделен от основной части города каналом Северский Донец — Донбасс.



Российские войска продолжают бить по городам Донетчины, в частности, ночью под атаку попал Покровск. Обломки российского дрона упали на здание одного из инфраструктурных объектов, возник пожар. Позже стало известно о повреждении частного дома и квартиры в многоквартирном доме. Информации о жертвах и пострадавших нет.



Вечером оккупанты обстреляли Полтавскую область. Под завалами дома спасатели обнаружили пострадавшую женщину, утром она скончалась. Еще двое людей пострадали, также повреждено более 50 частных домов.



Беспилотники атаковали нефтяное месторождение в Дагестане. В РФ отмечают, что БПЛА упал рядом с месторождением в Ногайском районе после того, как по нему попали из автомата. Расстояние от Дагестана до Украины составляет более 1000 км, эта первая атака на Дагестан с начала полномасштабной войны.



Также впервые дроны ударили по Северной Осетии РФ, в частности, под ударом находился военный аэропорт «Моздок». Там базируются российские самолеты, атакующие Украину. Глава региона Сергей Меняйло написал о сбитии трех беспилотников, отметив, что жертв и разрушений нет. По его словам, дроны летели на военный аэродром.



Оккупационные власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района. Известно, что пострадали два человека.



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