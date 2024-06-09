В РФ вперше був уражений багатоцільовий винищувач Су-57 — ГУР

У Росії уражений найсучасніший багатоцільовий винищувач Су-57. Фото: ГУР

У російській Астраханській області 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ», який розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уразили багатоцільовий винищувач Су-57. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.



У розвідці зазначають, що ураження Су-57 — це перший випадок в історії.



«На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 біля нього з'явилися вирви від вибуху і характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження», — йдеться в повідомленні.



Довідка



Су-57 — найсучасніший винищувач РФ, який здатен застосовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил перебувають лічені одиниці зазначених бойових літаків.



Раніше ми писали, що 8 червня дрони вдарили по Північній Осетії РФ, зокрема, під ударом опинився військовий аеропорт «Моздок». Саме там базуються російські літаки, які атакують Україну.