В РФ вперше був уражений багатоцільовий винищувач Су-57 — ГУР

У російській Астраханській області 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ», який розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уразили багатоцільовий винищувач Су-57. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.
У розвідці зазначають, що ураження Су-57 — це перший випадок в історії.
«На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 біля нього з'явилися вирви від вибуху і характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження», — йдеться в повідомленні.
Довідка
Су-57 — найсучасніший винищувач РФ, який здатен застосовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил перебувають лічені одиниці зазначених бойових літаків.
Раніше ми писали, що 8 червня дрони вдарили по Північній Осетії РФ, зокрема, під ударом опинився військовий аеропорт «Моздок». Саме там базуються російські літаки, які атакують Україну.
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