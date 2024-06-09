Главное за день: ВСУ впервые поразили истребитель СУ-57. Шахтеры в Луганске – без зарплаты

Общество



Отключения электроэнергии в Украине в понедельник будут применяться с 16:00 до 22:00 по причине возрастания потребления в начале недели.



На захваченных территориях Луганской области зарплату шахтерам не платят с февраля, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, поэтому в регионе усиливается социальный кризис, а население становится более зависимым от оккупационной администрации, которая «компенсирует долги» раздачей гуманитарной помощи в обмен на получение паспорта.



Боевые действия



В российской Астраханской области на территории аэродрома «Ахтубинск», который расположен в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, впервые поражен многоцелевой истребитель Су-57.



Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Луганской области с помощью различного вида вооружения. В частности, стало известно, что недавно россияне ударили по Новоегоровке ракетами, а по Стельмаховке, Куземовке и Невскому — из артиллерии.



Стали известны подробности обстрела Луганска в пятницу, 7 июня. В МЧС РФ заявляют о шести погибших и 60 пострадавших. Ранее прокремлевское издание «Известия» в своем сообщении выдало обломки российской ракеты комплекса ПВО С-300 за фрагмент американской ракеты ATACMS. Это произошло после ракетных ударов ВСУ по военным целям в Луганске 7 июня.



В группировке «ДНР» заявили, что один человек погиб, четверо пострадали в результате боевых действий в оккупированном Донецке.



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