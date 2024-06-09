На некоторых шахтах оккупированной Луганщины задерживают выплату зарплат — ЦНС

На захваченных территориях Украины горняки местных шахт вынуждены работать бесплатно. В частности, в Луганской области несколько месяцев отсутствуют выплаты. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«На временно оккупированных территориях Луганщины зарплату на некоторых шахтах не платят с февраля», — говорится в сообщении.



Как отмечается, поэтому в регионе усиливается социальный кризис, а население становится более зависимым от оккупационной администрации, которая «компенсирует долги» раздачей гуманитарной помощи в обмен на получение паспорта.



Ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях нерентабельные шахты будут ликвидированы. В свою очередь работающие шахты смогут работать, но без государственной поддержки.



«Мы работаем с коллегами из Донецка, из Луганска. Основной посыл — из 33 работающих предприятий должны остаться те, которые смогут рентабельно работать без государственной поддержки, и они должны будут стать частными. Соответственно, остальные шахты будут ликвидированы. Если у них есть экономически обоснованные запасы, их надо забрать, чтобы не списывать, и использовать на благо экономики республик, а потом эти шахты перейдут в ликвидацию», — заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью газете «Ведомости».