Головне за день: ЗСУ вперше уразили винищувач СУ-57. Шахтарі у Луганську – без зарплати

Суспільство



Відключення електроенергії в Україні в понеділок будуть застосовуватися з 16:00 до 22:00 через зростання споживання на початку тижня.



На захоплених територіях Луганської області зарплату шахтарям не платять із лютого, повідомили у Центрі національного спротиву. Як зазначається, через це в регіоні посилюється соціальна криза, а населення стає більш залежним від окупаційної адміністрації, яка компенсує борги роздачею гуманітарної допомоги в обмін на отримання паспорта.



Бойові дії



У російській Астраханській області на території аеродрому «Ахтубінськ», який розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, вперше уражений багатоцільовий винищувач Су-57.



Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області за допомогою різноманітних озброєнь. Зокрема, стало відомо, що нещодавно росіяни вдарили по Новоєгорівці ракетами, а по Стельмахівкці, Куземівці та Невському — з артилерії.



Стали відомі подробиці обстрілу Луганська у п'ятницю, 7 червня. У МНС РФ заявляють про шість загиблих та 60 постраждалих. Раніше прокремлівське видання "Известия" у своєму повідомленні видало уламки російської ракети комплексу ППО С-300 за фрагмент американської ракети ATACMS. Це сталося після ракетних ударів ЗСУ з військових цілей у Луганську 7 червня.



В угрупуванні «ДНР» заявили , що одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок бойових дій в окупованому Донецьку.



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