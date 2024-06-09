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Головне за день: ЗСУ вперше уразили винищувач СУ-57. Шахтарі у Луганську – без зарплати

09 червня 2024, 23:19

Головне за день: ЗСУ вперше уразили винищувач СУ-57. Шахтарі у Луганську – без зарплати

Суспільство

 Відключення електроенергії в Україні в понеділок будуть застосовуватися з 16:00 до 22:00 через зростання споживання на початку тижня.

На захоплених територіях Луганської області зарплату шахтарям не платять із лютого, повідомили у Центрі національного спротиву. Як зазначається, через це в регіоні посилюється соціальна криза, а населення стає більш залежним від окупаційної адміністрації, яка компенсує борги роздачею гуманітарної допомоги в обмін на отримання паспорта.

Бойові дії

 У російській Астраханській області на території аеродрому «Ахтубінськ», який розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, вперше уражений багатоцільовий винищувач Су-57.

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області за допомогою різноманітних озброєнь. Зокрема, стало відомо, що нещодавно росіяни вдарили по Новоєгорівці ракетами, а по Стельмахівкці, Куземівці та Невському — з артилерії.

Стали відомі подробиці обстрілу Луганська у п'ятницю, 7 червня. У МНС РФ заявляють про шість загиблих та 60 постраждалих. Раніше прокремлівське видання "Известия" у своєму повідомленні видало уламки російської ракети комплексу ППО С-300 за фрагмент американської ракети ATACMS. Це сталося після ракетних ударів ЗСУ з військових цілей у Луганську 7 червня.

В угрупуванні «ДНР» заявили , що одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок бойових дій в окупованому Донецьку.

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