СБУ уничтожили более 1000 российских танков с начала полномасштабной войны

Служба безопасности Украины уничтожила более 1000 российских танков с начала широкомасштабного вторжения России. Больше всего их было ликвидировано в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности ликвидировала 1006 российских танков. Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях», — говорится в сообщении.
Как отмечается, большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления, часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами.
В ведомстве отметили, что захватчики с помощью танков пытались прорвать позиции Сил обороны, а также проводили атаки на укрепрайоны ВСУ в Запорожской области.
«Для огневого поражения российской бронетехники Служба безопасности проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ. Против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов», — резюмировали в СБУ.
Ранее Сырский рассказал о ситуации на передовой, отметив, что на Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском оперативных направлениях российские войска проводят активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону ВСУ и захватить важные участки местности или населенные пункты, влияющие на устойчивость украинской обороны.
Кроме того, за 16 июня российская армия потеряла 1080 человек личного состава.
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