СБУ уничтожили более 1000 российских танков с начала полномасштабной войны

СБУ ликвидировала 1006 танков армии РФ. Фото: скрин с видео

Служба безопасности Украины уничтожила более 1000 российских танков с начала широкомасштабного вторжения России. Больше всего их было ликвидировано в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности ликвидировала 1006 российских танков. Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях», — говорится в сообщении.



Как отмечается, большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления, часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами.



В ведомстве отметили, что захватчики с помощью танков пытались прорвать позиции Сил обороны, а также проводили атаки на укрепрайоны ВСУ в Запорожской области.



«Для огневого поражения российской бронетехники Служба безопасности проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ. Против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов», — резюмировали в СБУ.



Ранее Сырский рассказал о ситуации на передовой, отметив, что на Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском оперативных направлениях российские войска проводят активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону ВСУ и захватить важные участки местности или населенные пункты, влияющие на устойчивость украинской обороны.



Кроме того, за 16 июня российская армия потеряла 1080 человек личного состава.