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СБУ знищили понад 1000 російських танків з початку повномасштабної війни

17 червня 2024, 14:41

СБУ знищили понад 1000 російських танків з початку повномасштабної війни

СБУ ліквідувала 1006 танків армії РФ Фото: скрін з відео СБУ ліквідувала 1006 танків армії РФ Фото: скрін з відео

Служба безпеки України знищила понад 1000 російських танків з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Найбільше їх було ліквідовано у Донецькій та Харківській областях. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки ліквідувала 1006 російських танків. Найбільше ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, велика кількість російської бронетехніки була вражена ще на початкових рубежах для наступу, частину танків вдалося знищити разом з екіпажами.

У відомстві зазначили, що загарбники за допомогою танків намагалися прорвати позиції Сил оборони, а також проводили атаки на укріпрайони ЗСУ у Запорізькій області.

«ля вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ. Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів», — резюмували СБУ.

Раніше Сирський розповів про ситуацію на передовій, зазначивши, що на Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках російські війська проводять активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та захопити важливі ділянки місцевості чи населені пункти, що впливають на стійкість української оборони.

Крім того, за 16 червня російська армія втратила 1080 осіб особового складу.

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