Війська РФ посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. Де наступають росіяни

Смуга фронту на кордоні Луганської та Харківської області нині одна з найінтенсивніших ділянок наступу армії РФ. Про це повідомили у третій штурмовій бригаді Збройних сил України.
Найближче завдання окупантів – вийти до сіл Чернещина та Першотравневе з наступним захопленням селища Борова на Харківщині.
Проти підрозділів української бригади – 3-тя та 144-та дивізії 20-ї армії РФ. Росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК та спецпризначенців. Загарбники застосовують FPV, КАБи та хімічну зброю.
З травня бійці третьої штурмової бригади ЗСУ знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 – поранили.
На штурми українських позицій Москва кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію щотижня компенсують живою силою в кількості 250-400 солдатів з Росії.
Попри перевагу за кількістю противника та відсутність резервів, третя штурмова бригада продовжує вже понад місяць утримувати рубежі.
Нагадаємо, що війська РФ просунулися поблизу трьох сіл на Донеччині.
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