Подвійний ракетний удар РФ по Покровську: зросла кількість загиблих та поранених

Наслідки подвійного ракетного удару РФ по Покровську. Фото: Донецька ОВА

Зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок подвійного ракетного удару росіян по місту Покровськ Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Загалом внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей і 41 людина поранена. Серед постраждалих діти: хлопчик 12 років та дівчата 9, 11 та 13 років. Поранених доправили до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську.

Пошкоджені приватні будинки та шість автомобілів. Зруйнований один приватний будинок.

Комунальні служби міста очікують дозволу від екстрених служб, щоб обстежити пошкодження та підвезти матеріали для ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що 24 червня російські окупанти балістичними ракетами «Іскандер-М» завдали подвійного удару по Покровську. Станом на 14:15, було відомо про 4 загиблих та 34 поранених.

Пізніше кількість постраждалих зросла до 40 людей.